Москва, , 11:45 — REGNUM Австралия в 2021 году видимо не сможет полностью открыть границы для въезда иностранных туристов. Об этом заявил глава департамента здравоохранения страны профессор Брендан Мерфи, сообщили в Ассоциация туроператоров России.

Мерфи пояснил, что в Австралии начнет массовую вакцинацию от коронавируса в феврале.» Даже если будет вакцинирована большая часть населения, то неизвестно предотвратит ли это передачу вируса», — уточни он.

В АТОР уточнили, что Австралия — дорогое направление для российских туристов. Страну до пандемии посещали ежегодно 17−18 тыс. граждан РФ. Лидеры по въездному турпотоку в Австралию: Китай, США, Великобритания и Япония — до 1,3 млн туристов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, границы Австралии для туристов останутся закрытыми до 2021 года из-за пандемии нового коронавируса,

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