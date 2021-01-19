Москва, , 11:22 — REGNUM Внешность сотрудников уходит на второй план потому, что с 2020 года многим российским компаниям пришлось уйти на удаленную работу, многие встречаются в ZOOM, используя только аудио. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 января заявила директор по маркетингу международной сети интерактивных развлечений «Клаустрофобия» Елена Савина. Так она прокомментировала новость о том, что работодатели перестают обращать внимание на привлекательность претендентов на должности.

«Внешность сотрудников уходит на второй план потому, что с 2020 года многим компаниям пришлось уйти на удаленную работу, многие встречаются в ZOOM, используя только аудио. Поэтому многим работодателям стало неважно, как выглядят работники. Кроме того, сейчас на профессиональном рынке намного больше ценятся такие личные качества, как эмоциональный интеллект, а также то, насколько сотрудник готов работать на результат, работать в команде и быстро обучаться новому», — сказала Савина.

По ее словам, при приёме сотрудника наиболее важно, чтобы работодатель и работник совпадали по внешним признакам.

«Конечно, такого понятия и принципа не существует в трудовом кодексе HR-специалистов, но когда людям комфортно вместе физически — в работе, то у них и сотрудничество складывается удачнее. Я видела огромное количество примеров того, что если с человеком работается физически и визуально некомфортно, 90% вероятности, что этот человек не проработает в коллективе долго. Обычно срок такого сотрудничества — месяц», — утончила Савина.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, работодатель в России всё чаще перестаёт обращать внимание на привлекательность сотрудников, и это один из результатов 2020 года.

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