Циолковский, Амурская область, , 11:21 — REGNUM Циолковский станет первым населённым пунктом Приамурья, который перейдёт на газ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

Читайте также: Богатые и ещё богаче: кому Роскосмос отдал многомиллиардные контракты?

Развитие Циолковского напрямую зависит от строительства космодрома «Восточный». Долгосрочный комплексный план социально-экономического развития ЗАТО разработан до 2030 года и был утверждён правительством РФ в январе 2020 года. Планируется, что через несколько лет в Циолковском будет проживать 20 тыс. человек. Сейчас население нового города составляет порядка семи тыс. человек.

«Мы уже видим, как меняется город, несмотря на то, что самый молодой, он активно развивается, благоустраивается, идёт модернизация коммунальной инфраструктуры старой части города, образовательных учреждений, реконструкция дорог, строятся новые спортивные объекты. Кроме того, Циолковский станет первым населённым пунктом региона, который перейдёт на газ», — отметил губернатор Приамурья Василий Орлов.

Уже выполнены проектные работы и инженерные изыскания по газификации котельной. В 2021 году на эти цели предусмотрено 32,3 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, госкорпорация «Роскосмос» под руководством Дмитрия Рогозина и подведомственные ей госкомпании продолжают распределять многомиллиардные контракты между «единственными поставщиками», в том числе и на одну из самых скандальных строек страны. Один из таких контрактов на строительство аэропорта на космодроме «Восточный» в Приамурье стоимостью 28 млрд рублей был обнародован в январе 2021 года.