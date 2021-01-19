Москва, , 11:08 — REGNUM В России за последние сутки от коронавирусной инфекции скончались 586 человек. Об этом 19 января сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в сфере здравоохранения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Это на 115 человек больше, чем накануне, когда был зафиксирован 471 летальный исход. Всего с начала распространения коронавируса в России от COVID-19 скончались 66 623 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России выявили 21 734 носителя коронавируса. Среди регионов Москва уступила привычное лидерство Санкт-Петербургу.