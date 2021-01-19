Москва, , 11:05 — REGNUM Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов («Единая Россия») поддержал введение в России «COVID-паспортов», однако указал на необходимость обезопасить данные, передает корреспондент ИА REGNUM 19 января.

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При этом, по мнению парламентария, необходимо обеспечить строгий контроль доступа к персональным данным и медицинской информации.

«Нужно понимать, подобная информация кем и как будет использоваться», — сказал Морозов.

Ранее Башкирия приняла решение о введении «антиковидного паспорта», его срок действия составит три месяца.

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