Барнаул, , 10:57 — REGNUM Пациенты с коронавирусом являются активными вирусовыделителями в течение нескольких дней. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Комментируя корреспонденту ИА REGNUM слова представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелиты Вуйнович, он пояснил:

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«Средние сроки «заразности» больных коронавирусом, составляющие, по мнению экспертов ВОЗ, 8−9 дней, можно рассматривать как очень предположительные. Скорее всего, о потенциальной заразности пациента судят на основе положительного теста ПЦР, взятого из материала, полученного с восприимчивых слизистых оболочек. Но является ли такой человек реально опасным для окружающих — большой вопрос.

Ведь наличие всех взаимосвязей между выделением вируса и наличием симптомов пока не установлено. Также до конца не известны такие важные моменты как потенциальная заразность человека с бессимптомным течением COVID-19 и происходит ли выделение вируса в количествах, способных вызвать заражение, при обычном дыхании.

С большей степенью достоверности можно утверждать, что пациенты с коронавирусом являются активными вирусовыделителями в течение нескольких дней, начиная от момента появления таких симптомов ОРВИ как насморк и кашель».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Мелита Вуйнович пояснила, что большинство пациентов с COVID-19 заразны только в течение 8−9 дней после появления симптомов.

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