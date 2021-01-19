Москва, , 10:47 — REGNUM Москва, Самарская область и Подмосковье возглавили список числа заявок на вакцинацию от COVID-19 через Единый портал госуслуг. Об этом ТАСС заявил зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

«Рейтинг по наибольшему количеству записей на вакцинацию через Единый портал Госуслуг возглавили: Москва (351); Самарская область (232); Московская область (230); Сахалинская область (213); Тюменская область (178); Краснодарский край (177); Удмуртская Республика (140); Брянская область (128); Новосибирская область (123) и Мурманская область (117)», — сказал Чернышенко.

Ранее сообщалось, что на портале госуслуг с 1 января выдали около 34 тысяч сертификатов о вакцинации от COVID-19.