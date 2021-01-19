Ёнин, , 10:28 — REGNUM В Южной Корее расследуют два предполагаемых случая заражения птичьим гриппом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

Известно, что результаты исследования, в ходе которого специалисты определят, является ли вирус высокопатогенным штаммом птичьего гриппа или нет, будут известны через один-три дня.

Отмечается, что расследование проходит на ферме в городе Ымсон провинции Чхунчхон-Намдо, где выращивают порядка 400 тыс. кур-несушек, и городе Ёнин провинции Кёнгидо, где выращивают 190 тыс. голов птиц.

В общей сложности на территории страны было выявлено 66 очагов инфекции. Большинство из них сосредоточено в провинции Кёнгидо (17 очагов), провинции Чолла-Пукто (14 очагов), провинции Чолла-Намдо (13 очагов).

Уничтожено порядка 18,8 млн голов домашней птицы.

В связи с ростом числа очагов инфекции и сокращением поставок за неделю яйца подорожали на 26,6%, куриное мясо — на 10,5%, утиное мясо — на 35,1%.