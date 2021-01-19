Минск, , 10:15 — REGNUM Вакцинация от COVID-19 медицинских работников, которые являются представителями группы риска, началась в Белоруссии. Об этом 19 января сообщает в своем Telegram-канале белорусский минздрав.

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«Сегодня начинается вакцинация медработников Белоруссии, которые находятся в зоне риска», — говорится в сообщении.

Также указывается, медучреждения страны получили партии российской вакцины «Спутник V» для проведения вакцинации своих работников.

При этом уточняется, что будут привиты 2285 медработников в Минске, 3460 — в Брестском регионе, 3260 в Витебском, 4365 в Гомельском, 1735 в Гродненском, 1610 в Могилевском и 2485 — в Минской области.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что в Белоруссии по состоянию на утро 18 января было выявлено в общей сложности за весь период пандемии 227 360 носителей коронавируса.