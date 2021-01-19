Берлин, , 09:13 — REGNUM Власти ФРГ могут ввести на территории страны обязательное ношение профессиональных респираторных масок класса FFP2. Об этом 19 января сообщает газета Bild.

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Уточняется, что с 18 января в Баварии уже введено обязательное ношение респираторов в магазинах и общественном транспорте. При этом 19 января может быть принято подобное решение на уровне страны.

Кроме того, отмечается, что немецкий канцлер Ангела Меркель проведет с главами федеральных земель обсуждение возможности ужесточения других мер, которые связаны с новой разновидностью коронавируса, включая возможность введения комендантского часа, ограничение работы общественного транспорта и полный перевод работников на удаленный формат работы в случаях, где это возможно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на сегодняшний на территории Германия выявлено за все время пандемии свыше 2,059 млн носителей коронавирусной инфекции.