Варшава, , 09:09 — REGNUM 18 января умерла известная польская певица и актриса, автор многих польских шлягеров середины и второй половины 20-го века Мария Котербская. Ей было 96 лет. О её кончине сообщил на своей странице в Facebook мэр города Бельско-Бяла, в котором она родилась и прожила всю жизнь, Ярослав Климашевский.

«С большой печалью я получил известие о смерти великой исполнительницы лучших польских песен, замечательного человека, рожденного в Бельско-Бяле — Марии Котербской. От имени всех жителей нашего города выражаю соболезнования семье Марии и ее родственникам. Сегодня мир многое потерял. Спасибо вам за все, госпожа Мария. Для меня было настоящей честью быть знакомым с Вами», — написал Климашевский.

Информацию о смерти артистки подтвердил ее сын — известный польский актер и композитор Роман Франкл.

Мария Котербская родилась 13 июля 1924 года в Бельско-Бяле и прожила там всю жизнь. Там же и скончалась. Свою карьеру она начала после Второй мировой войны, а наибольшую популярность она приобрела в 1950—1960-е годы. В репертуаре певицы около 1500 песен, в том числе около 400 записанных.

Среди её самых культовых песен стали «Карусель», «Рыжая», «Золотое кольцо», «Сердце стучится в ритме ча-ча-ча», «Августовские ночи» и «Зонтики».

В 1999 году за заслуги в области культуры и искусства Мария Котербская была награждена Офицерским крестом ордена Polonia Restituta.