Монтрёй, Франция, , 09:06 — REGNUM Компания Ubisoft опровергла информацию о сроках релиза игры Rainbow Six Quarantine, которая недавно «утекла» в сеть. Об этом 18 января сообщил портал IGN.

Представитель французского разработчика и издателя дал журналистам комментарий по поводу произошедшего. Он дал понять, что информация о дате выхода игры не соответствует действительности. Таким образом, релиз Rainbow Six Quarantine не состоится в марте 2021 года.

Напомним, ранее на сайте Ubisoft Connect появилась страница Tom Clancy`s Rainbow Six Quarantine, в тексте которой было указано, что игра выйдет в продажу 21 марта 2021 года. Стоит отметить, что Ubisoft не назвала причину, по которой эта страница неожиданно появилась на её сайте.

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