Нур-Султан, , 09:03 — REGNUM За истекшие сутки на территории Казахстана было выявлено 999 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 19 января сообщает минздрав страны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: конкуренция вакцин и новые локдауны — трансляция»

По данным министерства, в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 170 098.

Также сообщается, что за это же время в Казахстане от COVID-19 скончались восемь пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 2416.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 154 449 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Казахстане за сутки было выявлено свыше 1 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.