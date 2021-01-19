Кызыл, , 08:20 — REGNUM Главное управление МЧС по Туве 18 января объявило об отмене крещенских купаний на территории республики. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, решение принято на основании протокола регионального правительства от 15 января.

Купание в купели Алексей Колчин © ИА REGNUM

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«В 2021 году на территории Республики Тыва установка купелей, а также организация прорубей производиться не будет», — отметили в управлении.

При этом в ночь с 18 на 19 января спасатели патрулировали водоёмы. Жителей предупредили, что купание в стихийных прорубях опасно для жизни.