Вашингтон, , 07:30 — REGNUM Портал Game Rant опубликовал рейтинг из 15 лучших ретроигр в жанре шутера (упор сделан на применение огнестрельного оружия) на основе оценок пользователей известного портала Metacritic. Статья была опубликована 19 января на сайте издания.

Стоит отметить, что первоначально публикация с рейтингом была размещена на Game Rant 25 сентября 2020 года, однако сейчас редакция решила её обновить.

С 15-й по 11-ю позиции заняли игры Hellbound (62 балла на Metacritic), Heavy Bullets (72), Post Void (74), Immortal Redneck (74) и Zigguat (75). Во вторую часть топ-10 вошли Shadow Warrior 2 (78), Project Warlock (78), Void Bastards (78), Call Of Juarez: Gunslinger (79) и Ion Fury (79).

В первую пятёрку попали игры Amid Evil (85), Wolfenstein II: The New Colossus (86), DOOM 2016 (87) и DOOM Eternal (88). Первое место пользователи Metacritic решили отдать проекту DUSK, они оценили его в 88 баллов.

Релиз DUSK состоялся 10 января 2018 года, разработкой игры занимался геймдизайнер Дэвид Шимански, в качестве издателя выступила компания New Blood Interactive. Это «пиксельный» шутер, выполненный в духе таких игр 90-х годов XX века, как Doom, Quake, Redneck Rampage, Blood, Serious Sam и других.

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