Вашингтон, , 07:14 — REGNUM Студия Relic Entertainment выпустила обновление Company of Heroes 2, которое добавляет в игру поддержку 64-битных операционных систем. Об этом 19 января сообщил портал DSOGaming.

Издание отметило, что благодаря этому патчу уже ставшая классической ролевая игра получит большую производительность и станет более стабильно работать на современных ПК.

Разработчики отметили, что это обновление также позволит играть вместе пользователям Steam, Microsoft Store и Xbox Game Pass. Company of Heroes 2 получила с этим патчем десять новых и пять переработанных карт, при этом из игры удалили несколько старых.

Напомним, релиз Company of Heroes 2 состоялся 25 июня 2013 года. Игра представляет собой стратегию в реальном времени на тему Великой Отечественной войны. Стоит отметить, что после релиза многие известные российские геймеры обрушились на проект с критикой из-за сюжета, в результате компания «1С-СофтКлаб» объявила о прекращении продаж физических носителей с копиями игры на территории России.

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