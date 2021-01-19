Вашингтон, , 07:00 — REGNUM Разработчики аркадного космосима Everspace 2 выпустили игру в формате раннего доступа (игра всё ещё находится в разработке, но доступна геймерам). Они опубликовали релизный трейлер 18 января на своём YouTube-канале.

Everspace 2 уже доступен владельцам платформ PlayStation 4, Xbox One и ПК. Студия Rockfish Games пообещала, что полноценный релиз игры состоится до конца 2021 года.

Игра представляет собой космический шутер (упор сделан на применение огнестрельного оружия) с элементами ролевой игры и открытым миром. Геймерам предлагают выступить в роли бывшего пилота-клона, который хочет стать человеком.

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