Вашингтон, , 06:12 — REGNUM Режиссёр игры The Last of Us Part II Нил Дракман заявил, что он хотел бы сделать игру по серии комиксов Marvel «Каратель». Публикацию он разместил 19 января на своей странице в Twitter.

Один из поклонников задал Дракману вопрос о том, на основе каких популярных франшиз он хотел бы создавать игры. В ответ разработчик опубликовал список, в котором на первое место поставил «Карателя». Он также сообщил, что хотел бы выпустить игры по Half Life, «Призрачному гонщику», Hotline Miami и «Ковбою Бибопу».

https://twitter.com/Neil_Druckmann/status/1351286250842427392

Напомним, кроме игр по фораншизе The Last of Us Нил Дракман работал над реализацией таких проектов, как Uncharted: Drake's Fortune, Uncharted 2: Among Thieves, Uncharted 4: A Thief’s End, Jak 3 и других. Идею для сценария первой части The Last of Us он придумал, когда учился в университете.

