Майами, США, , 05:26 — REGNUM Бывший специалист по статистике COVID-19 в минздаве американского штата Флорида Ребека Джонс, обвинившая власти в намеренном занижении цифр по заболеваемости и смертности от осложнений при коронавирусной инфекции, взята под арест. Об этом 18 января передает телеканал CBS Miami.

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Чиновница была уволена из ведомства еще в мае 2020 года после указанных заявлений. Кроме того, она утверждала, что власти штата «бросают в тюрьму ученых, которые знают правду и говорят о ней».

В ноябре правоохранительные органы начали расследовать возможное незаконное проникновение Джонс в информационную базу минздрава. После обысков в доме женщины были обнаружены доказательства ее виновности.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января, по сведениям Университета Джонса Хопкинса, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в США достигло 24 018 793. При этом количество зарегистрированных летальных исходов от осложнений при COVID-19 составило 398 307.

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