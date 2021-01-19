Вашингтон, , 05:04 — REGNUM Американские астронавты на Международной космической станции (МКС) передали несколько контейнеров с едой российским космонавтам, ожидающим прибытия корабля «Прогресс» в феврале. Об этом во время переговоров с Землёй, транслируемых НАСА, сообщил представитель России на станции.

«Получили от американской стороны, точное количество сейчас не помню, по-моему, 13 контейнеров с рационами питания», — сказал российский космонавт Сергей Рыжиков специалисту подмосковного Центра управления полетами.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что запуск грузового корабля «Прогресс МС-16», который, помимо прочего, должен доставить на МКС продовольствие для космонавтов, перенесён на 15 февраля 2021 года «в связи с необходимостью проведения дополнительных проверок».

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