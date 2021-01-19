Рабат, , 04:04 — REGNUM Самолеты и пассажиры из Австралии, Бразилии, Ирландии и Новой Зеландии не смогут прибывать в Марокко из-за выявленного территории этих стран новых штаммов коронавируса SARS-CoV-2. Об этом 18 января на своем сайте сообщило внешнеполитическое ведомство королевства.

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Решение будет действовать до нового распоряжения марокканского правительства. До этого подобный запрет был введен в Марокко в отношении Великобритании, ЮАР и Дании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее марокканские власти объявили о регистрации на территории страны первого случая заражения новым вариантом коронавируса, впервые зафиксированного в Великобритании.

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