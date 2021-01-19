Рабат, , 03:08 — REGNUM Первый случай заражения штаммом коронавируса SARS-CoV-2, впервые выявленном в Великобритании, зафиксировали на территории Марокко. Об этом 19 января сообщает марокканское министерство здравоохранения на своем сайте.

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Речь идет о гражданине страны, который находился в Ирландии, а затем прибыл на морском судне из французского Марселя в порт города Танжер на севере королевства. Пациент помещен в карантин в одну из больниц города Касабланка. Отмечается, что у него нет каких-либо симптомов COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале января власти Марокко продлили до 10 февраля режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса.

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