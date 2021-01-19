Кейптаун, , 02:47 — REGNUM Новый штамм коронавируса, впервые выявленный в ЮАР, является более агрессивным и заразным, чем первоначальный вариант SARS-CoV-2. К такому выводу пришли южноафриканские ученые 18 января сообщает агентство Reuters со ссылкой на главного эпидемиолога республики Салима Абдулу Карима.

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Специалисты провели серию исследований разновидности коронавируса, получившей наименование 501. V2. Они выяснили, что эта форма SARS-CoV-2 легче проникает в клетки организма и является более стойкой к воздействиям.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, заявил, что штаммы коронавируса, обнаруженные в Великобритании и ЮАР, должны быть тщательно и всестороннее исследованы. Он отметил, что из-за этих вариантов SARS-CoV-2 миру в 2021 году могут угрожать «новые вызовы».

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