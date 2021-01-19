Бразилиа, , 02:14 — REGNUM Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии увеличилось до 8 511 770 после выявления за сутки еще 23 671 носителя SARS-CoV-2. Об этом сообщается на сайте бразильского министерства здравоохранения.

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Также за 24 часа в стране от последствий заболевания COVID-19 скончались 452 пациента. За весь период наблюдений в Бразилии по этой причине умерли 210 299 заболевших.

Вместе с тем 7 452 047 человек смогли излечиться от коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) Бразилии получило запрос на разрешение экстренного использования российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в стране.

16 января на сайте бразильского регулятора появилось сообщение об отклонении этого заявления. 17 января Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) опроверг информацию об отказе в рассмотрении указанного запроса.

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