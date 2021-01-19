Стокгольм, , 01:11 — REGNUM Штраф в размере 2 тысячи крон ($238) будут выписывать в Швеции нарушителям карантинных мер, действующих в стране из-за ситуации с коронавирусом. Об этом 18 января сообщается на сайте шведской прокуратуры.

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Решение вступает в силу с 27 января. Действие закона о пандемии в Швеции началось с 10 января и должно продлиться до конца сентября этого года.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января профессор вирусологии из Университета Умео Фредрик Элг предупредил, что в следующие два месяца в Швеции из-за осложнений при COVID-19 могут скончаться 5 тысяч человек.

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