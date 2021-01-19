Скопье, , 07:01 — REGNUM Сербия передаст Северной Македонии восемь тысяч доз вакцины Pfizer от коронавируса, а позднее вакцины других производителей. Об этом общественности сообщил премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев 18 января.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, помощь в начале вакцинации окажут Северной Македонии и другие страны, в том числе и Болгария.

Президент Сербии Александр Вучич предложил предоставить вакцины бесплатно, в качестве помощи, однако Заев настоял на том, чтобы стоимость вакцин была уплачена.

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