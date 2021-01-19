Приштина, , 23:37 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 19 января сообщили, что за сутки в результате исследования 1729 образцов в крае выявили 267 носителей коронавируса. Ещё 181 человек признан излечившимся. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

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По официальным данным, всего в Косово выявлено 56 118 случаев заражения коронавирусом. 49 713 пациентов уже здоровы. 1420 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли девять пациентов с COVID-19. Лечение проходят 5279 человек.

Глава Национального института общественного здравоохранения Косово Насер Рамадани 21 декабря 2020 г. заявил, что в настоящее время в стране ведется тщательный контроль за лицами, прибывающими в республику из стран, где был выявлен новый вариант коронавируса, с целью предотвратить его распространение.

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С 13 ноября Косово разделено на три зоны в соответствии с тяжестью эпидемиологической ситуации. Приштина оказалась в «красной» зоне, где были введены самые строгие ограничения — с 19:00 до 05:00 действует комендантский час.

В настоящее время эпидемиологическая ситуация в крае характеризуется относительной стабильностью — число выздоравливающих превышает число новых выявляемых случаев заражения, суточная смертность составляет менее десяти человек.

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