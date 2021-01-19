Прага, , 00:40 — REGNUM Работа магазинов, торгующих детской одеждой и обувью, а также школьными принадлежностями, будет возобновлена с 19 января в Чехии в связи с началом учебных занятий, 18 января заявил чешский министр здравоохранения Ян Блатны в ходе брифинга.

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Их деятельность была ограничена вместе с другими категориями магазинов после введения режима чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса в республике. Действие ЧС должно завершиться 22 января, однако может быть продлено еще на месяц по инициативе правительства.

Глава минздрава подтвердил, что в Чехии был выявлен первый случай заражения «британским» вариантом SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что у министра иностранных дел Чехии Томаша Петршичека обнаружена коронавирусная инфекция.

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