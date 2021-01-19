Тирана, , 22:28 — REGNUM Во вторник, 19 января, в Албании в результате исследования 2510 образцов выявили ещё 586 случаев заражения коронавирусом. Ещё 594 человек были признаны излечившимся.

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По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании выявили 68 658 случаев заражения коронавирусом. 41 464 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 1287 пациентов скончался от осложнений, вызванных COVID-19. Среди погибших 28 медицинских работников.

За прошедшие сутки в стране умерли шесть пациентов с COVID-19. Лечение от COVID-19 проходит 25 817 человек, из этого числа три пятых — 15 014 — в Тиране. На стационарном лечении находятся 277 пациентов, четверо подключены к аппаратам ИВЛ. Уже неделю отмечается рост числа больных, нуждающихся в стационарном лечении.

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