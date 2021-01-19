Тирана, , 00:51 — REGNUM В понедельник, 18 января, в Албании в результате исследования 2343 образцов выявили ещё 292 случая заражения коронавирусом. Ещё 417 человек были признаны излечившимся.

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По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании выявили 67 982 случая заражения коронавирусом. 40 870 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 1281 пациент скончался от осложнений, вызванных COVID-19. Среди погибших 28 медицинских работников.

За прошедшие сутки в стране умерли шесть пациентов с COVID-19. Лечение от COVID-19 проходят 25 831 человек, из них более половины — 14 976 — в Тиране. На стационарном лечении находится 282 пациента, четверо подключены к аппаратам ИВЛ. Уже неделю отмечается рост числа больных, нуждающихся в стационарном лечении.

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