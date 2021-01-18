Брюссель, , 23:59 — REGNUM Главы государств и правительств Евросоюза на саммите 21 января обсудят проблемы вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Письмо с соответствующим приглашением направил лидерам 27 стран председатель Европейского совета Шарль Мишель.

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На саммите, который будет проходить в режиме видеоконференции, планируется обсудить усилия по расширению масштабов тестирования и отслеживанию контактов инфицированных.

Кроме этого, лидеры рассмотрят возможность введения сертификатов о вакцинации, которые будут признаны всеми странами объединения и гарантируют свободное перемещение по Евросоюзу для их обладателей.

Предполагается, что в начале мероприятия Еврокомиссия представит свою оценку текущей ситуации с вакцинацией, планы по расширению производства вакцин и обеспечению равного доступа к ним для всех стран объединения. После этого лидеры ЕС обсудят наиболее успешные практики в рамках начавшейся кампании по вакцинации.

Отдельным пунктом на повестке саммита значится вопрос содействия в приобретении вакцин государствам — партнёрам Европейского союза.