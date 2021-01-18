Берлин, , 23:26 — REGNUM Власти Германии рассматривают вариант ужесточения масочного режима, в рамках которого жителей могут обязать носить в общественных местах не одноразовые маски, а респираторы высокой степени защиты класса FFP2, сообщает 18 января EuroNews.

Такое требование уже введено в действие на территории Баварии. С 24 января ношение респиратора высокой степени защиты класса FFP2 будет обязательным в общественных местах и в транспорте.

Аналогичное правило может быть введено и в других немецких федеральных землях.

Такая же карантинная мера будет введена в Австрии с 25 января, о чем объявил в выходные дни канцлер Себастьян Курц.

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