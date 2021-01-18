Рим, , 23:19 — REGNUM Декрет правительства Италии о продлении антикоронавирусных ограничений до 15 февраля вступил в понедельник, 18 января.

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Гражданам по-прежнему запрещены перемещения между регионами, но в список исключений (подтвержденные рабочая или медицинская необходимости) добавлено теперь и возвращение по месту официального или фактического места жительства. Ранее перемещаться между регионами для возвращения во «второй дом» гражданам было запрещено.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия Италии (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией.