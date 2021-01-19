Москва, , 08:20 — REGNUM Заявление зампредседателя Следственного комитета, генерал-полковника юстиции Елены Леоненко о том, что ведомство выступает за ужесточение уголовной ответственности для физических лиц за неуплату налогов, вызвало реакцию среди интернет-сообщества. Граждане выразили свою позицию 18 января в социальной сети Facebook.

Налоги Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Сейчас они служивым придумают какую-нибудь индульгенцию, а физлиц размотают по полной. Чтобы не утаивали от казны — общака», — поделился Joe W.

Некоторые пользователи поддержали идею Следственного комитета. Люди уверены, что против граждан, которые уходят от уплаты налогов? необходимо водить жёсткие меры.

«Всех этих фарцовщиков, спекулянтов, барыг и перекупщиков — за полярный круг», — написал Владимир П.

Другие указали на то, что необходимо сначала провести серьёзную чистку среди граждан, облечённых властью. Люди считают, что только после этого следует заниматься обычными физическими лицами.

«Начните с близких родственников членов правительства, депутатов и силовиков. Откуда у них миллионы? И как только 90% из них будут валить лес в Сибири, можете проверять простых ИП», — пишет Владимир П.

Нашлись и те, кто указал на несвоевременность подобного предложения. Люди отмечают, что многие малые предприниматели испытывают сложности в связи с пандемией коронавиурса.

«Это своевременное предложение, поскольку в карантин не каждый предприниматель работает», — считает Irina K.

Напомним, 18 января зампредседателя Следственного комитета, генерал-полковник юстиции Елена Леоненко заявила о том, что ведомство выступает за ужесточение уголовной ответственности для физических лиц за неуплату налогов.