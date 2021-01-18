Мадрид, 18 января 2021, 22:18 — REGNUM В Испании за минувшие выходные дни зафиксировано около 84,3 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, сообщают 18 января европейские СМИ.

Клиническая больница Барселоны
Клиническая больница Барселоны
Hospital CLÍNIC

По утверждению властей, это беспрецедентное число с начала пандемии.

За тот же период на территории Испании умерли 455 пациентов с диагнозом COVID-19. С учетом этих данных, общее число жертв пандемии выросло в Испании до 53,7 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, за время пандемии коронавируса в Испании было выявлено более 2,3 млн случаев заражения.

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