Мадрид, 18 января 2021, 22:18 — REGNUM В Испании за минувшие выходные дни зафиксировано около 84,3 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, сообщают 18 января европейские СМИ.
По утверждению властей, это беспрецедентное число с начала пандемии.
За тот же период на территории Испании умерли 455 пациентов с диагнозом COVID-19. С учетом этих данных, общее число жертв пандемии выросло в Испании до 53,7 тыс.
Как сообщало ИА REGNUM, за время пандемии коронавируса в Испании было выявлено более 2,3 млн случаев заражения.
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