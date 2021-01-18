Мадрид, , 22:18 — REGNUM В Испании за минувшие выходные дни зафиксировано около 84,3 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, сообщают 18 января европейские СМИ.

Клиническая больница Барселоны Hospital CLÍNIC

По утверждению властей, это беспрецедентное число с начала пандемии.

За тот же период на территории Испании умерли 455 пациентов с диагнозом COVID-19. С учетом этих данных, общее число жертв пандемии выросло в Испании до 53,7 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, за время пандемии коронавируса в Испании было выявлено более 2,3 млн случаев заражения.

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