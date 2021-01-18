Исламабад, , 22:26 — REGNUM Пакистан одобрил китайские вакцины Sinopharm от COVID-19 и издал приказ на их поставку. Об этом 18 января сообщает CNN.

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В декабре прошлого года министр науки Пакистана Фавад Чаудхри объявил, что в начале 2021 года страна закупит у китайской компании один миллион вакцин от COVID-19.

Эффективность китайской вакцины Sinopharm от COVID-19 составляет 79,34%. Это выше, чем у ее китайского конкурента Sinovac. В данное время мировой рынок рассматривает вакцины Sinovac и Sinopharm, как потенциально доступные и легко распространяемые.

С тех пор, как Sinovac и Sinopham появились на рынке, многие усомнились в их результативности. Тем не менее, большинство стран продолжают проявлять заинтересованность в этих фирмах