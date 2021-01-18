Лондон, , 22:01 — REGNUM Действующие в Великобритании ограничения из-за COVID-19 могут быть ослаблены в начале марта, после того, как будет вакцинирована наиболее уязвимая группа граждан. Об этом 18 января сообщает CNN.

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Возобновление полноценной жизни в Англии будет постепенным.

«Вероятно, это будет происходить по многоуровневой системе в течение нескольких недель после середины февраля, когда произойдет вакцинация самых уязвимы к COVID-19 групп населения», — сообщил Надим Захави, замминистра здравоохранения Великобритании.

Правительство Великобритании планирует обеспечить первой дозой вакцин около 15 млн человек по всей стране до 15 февраля, включая медицинских сотрудников и пожилых людей.

На данный момент Великобритания — единственная в Европе утвердила три вакцины от COVID-19 — BioNTech/Pfizer, AstraZeneca и Moderna.

Напомним, что Англия впервые зарегистрировала более 1000 смертей в сутки 9 января. До этого подобные показатели были только в Германии.