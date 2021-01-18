Копенгаген, , 21:51 — REGNUM В сети появился релизный трейлер игры Hitman 3. Его опубликовали 18 января на официальном YouTube-канале проекта.

В трейлере разработчики показали фрагменты из всех миссий игры. Напомним, релиз Hitman 3 ожидается 20 января 2021 года.

Hitman 3 станет финалом трилогии «перезапусков» франшизы. После этого разработчики из студии IO Interactive активнее займутся работой над своей новой игрой про Джеймса Бонда.

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