Сан-Франциско, США, , 21:48 — REGNUM Версии игры Subnautica: Below Zero для консолей PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch получили возрастной рейтинг. Об этом 18 января сообщает издание Gematsu.

Сейчас игра доступна лишь на компьютерах, а из консолей была анонсирована только версия для Nintendo Switch. Вероятно, Subnautica: Below Zero выйдет на других платформах одновременно.

Напомним, Subnautica: Below Zero — это фантастический симулятор выживания в открытом мире, разработанный студией Unknown Worlds Entertainment. Его полноценный релиз ожидается в 2021 года, сейчас игра доступна в «раннем доступе» Steam.

