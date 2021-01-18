Прага, , 20:57 — REGNUM Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек заразился коронавирусной инфекцией, передаёт 18 января портал Novinky.

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«Вчера я прошёл антигенное тестирование, которое показало положительный результат, сегодня это же было подтверждено при ПЦР-тестировании», — сообщил министр.

Петршичек отметил, что его самочувствие в целом не очень хорошее, но серьёзных симптомов заболевания у него на данный момент не наблюдается.

Напомним, ранее коронавирус уже был выявлен у нескольких членов правительства Чехии, в том числе у вице-премьера и министра внутренних дел Яна Хамачека и министра сельского хозяйства Мирослава Томана.