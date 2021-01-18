Милан, Италия, , 19:11 — REGNUM Большинство (73%) миланских школьников чувствовали себя «одинокими» после перехода на дистанционный режим обучения, передает Mediaset в понедельник, 18 января, со ссылкой на исследование L'Ego.

При этом подавляющее большинство школьников отметили, что в отношениях с близкими всё было прекрасно: «хорошими» отношения с семьей в этот период нахвали 63% опрошенных, «очень хорошими» — 23%.

Относительное большинство (47%) учащихся полагают, что их преподаватели не были должным образом готовы к переходу на дистанционное обучение. Обратной точки зрения придерживаются 31% респондентов.