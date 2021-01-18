Москва, , 19:02 — REGNUM Работодатель в России всё чаще перестаёт обращать внимание на привлекательность сотрудников, и это один из результатов 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 января заявил бизнес-омбудсмен при реализации инфраструктурных проектов, член Генерального совета «Партии Роста» Юрий Копачев.

«Пандемия внесла свои коррективы, и если ранее работодатель чаще общался в офисах и рабочих помещениях, то удаленная система труда показала другую сторону медали. При переходе большого количества бизнесов на онлайн внешность сотрудника абсолютно не играет принципиальной роли, а в первую очередь важны его компетентность и профессионализм, а также возможность принести компании пользу и результат, — сказал Копачев. — Такая тенденция сохранится и в будущем, да и вообще это нормальный подход».

Положительно к таким переменам отнесся и омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, член генсовета «Партии Роста» Дмитрий Порочкин.

«Мы занимаемся охраной труда, и при выборе сотрудников для нас всегда решающим была не внешность или привлекательность сотрудников, а знания в области законодательства и умение их применять, — сказал он. — Также на собеседованиях с кандидатами нам важно понять, как человек умеет анализировать информацию и готов ли адаптироваться к изменениям и обучаться новому. Например, 1 января вышли новые Правила по охране труда, и в короткий срок специалисты должны их изучить и начать применять в своей работе и компаниях клиентов».

Вместе с тем он согласился, что в РФ сохранятся профессии, для которых привлекательность сотрудника продолжает играть важную роль.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что технологический прогресс приведет к снижению числа работников в тех профессиях, где привлекательность пока еще остается одним из определяющих факторов при трудоустройстве: в продажах, в маркетинге и так далее.

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