Женева, Швейцария, , 18:57 — REGNUM В странах Африки выявлено более 3,2 млн случаев заражения коронавирусом, а число жертв эпидемии превысило 76 тыс. человек, сообщает 18 января африканское представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«На Африканском континенте подтверждено свыше 3,2 млн случаев коронавируса. Более 2,6 млн человек выздоровели», — сообщает представительство на своей странице в Twitter.

Уточняется, что всего в Африке 78 911 человек считаются умершими от COVID-19.

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