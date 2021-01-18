Анкара, , 17:49 — REGNUM Турецкие власти рассчитывают снизить уровень заболеваемости COVID-19 в стране к началу туристического сезона. Об этом заявил 18 января министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: конкуренция вакцин и новые локдауны — трансляция»

«До начала туристического сезона мы надеемся сократить прирост новых случаев коронавируса до минимума, чтобы туристическая сфера работала во время сезона», — сказал он на пресс-конференции в Анкаре.

Чавушоглу также сообщил, что в Турции будет введено требование о вакцинации от коронавирусной инфекции при сертификации туристических объектов.

Напомним, на минувшей неделе в Турции началась вакцинация от коронавируса китайским препаратом CoronaVac. В числе первых прививку сделал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Согласно последним данным министерства здравоохранения Турции, всего в стране выявлено уже почти 2,4 миллиона случаев инфицирования коронавирусом, скончались 23 997 пациентов с COVID-19, излечились более 2,2 миллиона человек.