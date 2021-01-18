Ашхабад, , 17:42 — REGNUM О регистрации Туркменией российской вакцины от коронавируса «Спутник V» сообщает 18 января Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

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Комментируя это событие, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что Туркмения стала первой в Центральной Азии страной, официально одобрившей применение «Спутник V».

Напомним, «Спутника V» — первая в мире вакцина от COVID-19 — зарегистрирована в Белоруссии, Сербии, Палестине, Венесуэле, Аргентине, Боливии, Парагвае и в Алжире.

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