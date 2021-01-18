Эр-Рияд, , 17:32 — REGNUM Вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca (Великобритания и Швеция) и Moderna (США) разрешены к использованию в Саудовской Аравии, передаёт 18 января Al Arabiya.

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Соответствующее разрешение выдано саудовским минздравом. Отмечается также, что заявки на вакцинацию от коронавируса в Саудовской Аравии подали свыше двух миллионов человек.

Напомним, ранее в Саудовской Аравии было одобрено применение вакцины от коронавируса производства Pfizer (США) и BioNTech (Германия).

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