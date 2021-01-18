Москва, , 16:54 — REGNUM Государственная аккредитация вузов уже изжила себя, и поэтому нужно ее отменить, а не делать бессрочной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 января заявил общественный омбудсмен в сфере образования, член федерального политического совета «Партии Роста» Амет Володарский. Так он прокомментировал новость о том, что Рособрнадзор допускает возможность сделать бессрочной аккредитацию для вузов.

«Государственная аккредитация дублирует лицензионные требования и сегодня превратилась в дубину в руках чиновников, чтобы держать вузы под страхом постоянных проверок, — сказал Володарский. — Из-за неправильных, необдуманных действий чиновников Рособрнадзора за 10 лет мы потеряли порядка 1500 вузов и ещё большее количество направлений и целых кафедр и факультетов».

Как заявил Володарский, чиновники пытаются сохранить систему госаккредитации путём замены ее на бессрочный статус, но это только усугубляет недовольство среди преподавателей и руководителей вузов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, вопрос об аккредитации вузов поднял 15 января руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев на Гайдаровском форуме.

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