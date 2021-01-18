Варшава, , 16:27 — REGNUM Депутат от правящей в Польше партии «Право и справедливость» Анита Червиньская на своей странице в Twitter сообщила, что аккаунт её коллеги — депутата от той же партии Марека Суского был взломан.

«Был взломан аккаунт депутата Марека Суского. Он не является автором размещенного контента. Сложившаяся ситуация изучается правоохранительными органами», — сообщила Анита Червиньская.

Напомним, 16−17 января на официальной странице депутата Марека Суского в соцсети Twitter стали появляться публикации с эротическими фотографиями.