Луганск, , 16:22 — REGNUM Представители ЛНР передали Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ данные, касающиеся подрыва газопровода в Лутугинском районе республики. Об этом заявила представитель ЛНР в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Ольга Кобцева, сообщил 18 января Луганский информационный центр.

«Представителям СММ ОБСЕ были переданы документы о теракте, который произошел 15 января в Лутугинском районе по подрыву газопровода. Были переданы заключительная справка министерства внутренних дел и фотографии», — рассказала она.

Кобцева добавила, что теракт возле населённого пункта Глафировка будет обсуждаться в ходе очередной встречи ТКГ.

Напомним, ранее в ЛНР заявили, что спецслужбы Украины попытались спровоцировать недовольство жителей республики, подорвав газопровод и лишив тем самым газа около 13 тыс. абонентов.

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