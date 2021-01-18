Луганск, 18 января 2021, 16:22 — REGNUM Представители ЛНР передали Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ данные, касающиеся подрыва газопровода в Лутугинском районе республики. Об этом заявила представитель ЛНР в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Ольга Кобцева, сообщил 18 января Луганский информационный центр.
Кобцева добавила, что теракт возле населённого пункта Глафировка будет обсуждаться в ходе очередной встречи ТКГ.
Напомним, ранее в ЛНР заявили, что спецслужбы Украины попытались спровоцировать недовольство жителей республики, подорвав газопровод и лишив тем самым газа около 13 тыс. абонентов.
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