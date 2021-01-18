Москва, , 15:20 — REGNUM Не менее 25% жителей России обладают иммунитетом к коронавирусу. Об этом в ходе брифинга заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Пассажиры в масках и без Дарья Драй © ИА REGNUM

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«На сегодняшний день можно сказать, что в тех субъектах, где мы проводим это исследование, выравнивается удельный вес людей, защищенных естественным иммунитетом, постинфекционным, и в разных субъектах эти цифры разнятся — это естественно, потому что напряженность эпидпроцесса разная — но в среднем это не менее 25% от совокупного населения всех возрастов в этих субъектах», — сказала Попова.

По её словам, в рамках исследования специалисты проверили почти 70 тысяч человек на каждом этапе — всего это 160 тысяч проведенных обследований людей.

Попова подчеркнула, что самый большой «удельный вес лиц, уже имеющих иммунитет после встречи с вирусом, — это медицинские работники, работники образования, работники торговли и транспорта». При этом наблюдается невысокий «удельный вес среди тех, кто работает на производственных предприятиях».